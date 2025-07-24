Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya'da zincir marketlerin cirolarında mayıs ayında yüksek oranlı yaşanan artışın ardından, haziranda da aynı çizgi devam etti.

24.07.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %4,2 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %4,6 artış yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Satışlar bir önceki aya göre ise %1,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 105,2 milyar yene geldi. Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %5,7, ev eşyası ürünleri satışları %0,5 artarken, giyim ürünleri satışları %2,1 azaldı.

Rakamlar 46 şirketin 9 bin 325 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 49 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 115 daha fazla oldu.

Filenin Sultanları, Japonya karşısında! Maçın heyecanı Canlı Sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Filenin Sultanları, Japonya karşısında! Maçın heyecanı Canlı Sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

İlayda’nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları ortaya çıktı: Beni dövdüler, çocuğu düşürdüm

İlayda’nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları ortaya çıktı: Beni dövdüler, çocuğu düşürdüm