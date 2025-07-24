Japonya'da süpermarket satışları arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %4,2 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %4,6 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %1,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 105,2 milyar yene geldi. Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %5,7, ev eşyası ürünleri satışları %0,5 artarken, giyim ürünleri satışları %2,1 azaldı.

Rakamlar 46 şirketin 9 bin 325 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 49 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 115 daha fazla oldu.