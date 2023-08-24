Japonya'da süpermarket satışları yükseldi

Japonya Zincir Mağazalar Birliği'nden (JCSA) yapılan açıklamaya göre temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 7,9 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 2,1 artış yaşanmıştı.



Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 4,9 yukarı geldi. Böylece süpermarketlerin cirosu 116,6 milyar yen olarak belirlendi.



Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 4,6 artış kaydedildi.



Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünlerinde yüzde 4,8, ev eşyası ürünleri fiyatlarında yüzde 4,4, giyimde yüzde 8,6 artış görüldü.



Rakamlar 54 şirketin 10 bin 801 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 4 adet artarken, yıllık 37 adet düşüş yaşandı.