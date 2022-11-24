Japonya'da süpermarket satışlarında artış sürdü

Japonya Zincir Mağazalar Birliği'nden (JCSA) yapılan açıklamaya göre ekim ayında satışlar karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda yüzde 1,6 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,1 yükseliş görülmüştü.



Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 5,7 artarak 104,3 milyar yen seviyesinden 110,3 milyar yene çıktı.



Mağaza değişimi hesaba katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yüzde 1,3 artış kaydedildi.



Satışlar yıllık bazda market ürünlerinde yüzde 0,7, giyimde yüzde 8,9 arttı. Ev eşyaları satışları ise yüzde 9,8 yükseldi.



Rakamlar 56 şirketin 10 bin 706 mağazasının fiyatlarından oluştu. Buna göre mağaza sayısında aylık 27, yıllık 1.153 adet düşüş yaşandı.