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Japonya'da ticaret açığı arttı

Japonya'da ticaret kasım ayının ilk 20 gününde açık verdi.

07.12.2022 - 09:45 |
Japonya'da ticaret açığı arttı

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artışla 1 trilyon 35,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 785,3 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 19,2 artışla 5 trilyon 835,6 milyar yen olurken, ithalat yüzde 21 yükselişle 6 trilyon 870,9 milyar yen seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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