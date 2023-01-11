Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,1 artışla 1 trilyon 575,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 820,1 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 9,3 artışla 5 trilyon 583,7 milyar yen olurken, ithalat yüzde 20,8 yükselişle 7 trilyon 159,3 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.