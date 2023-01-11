Japonya'da ticaret açık verdi
Japonya'da ticaret 2022 yılı Aralık ayının ilk 20 gününde açık verdi.
11.01.2023 - 10:51 |
Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,1 artışla 1 trilyon 575,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 820,1 milyar yen açık verilmişti.
İhracat yüzde 9,3 artışla 5 trilyon 583,7 milyar yen olurken, ithalat yüzde 20,8 yükselişle 7 trilyon 159,3 milyar yen oldu.
Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.
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