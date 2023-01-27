Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,5 artışla 1 trilyon 598,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 711,9 milyar yen açık verilmişti.



İhracat yüzde 17 düşüşle 1 trilyon 39 milyar yen seviyesinde kalırken, ithalat yüzde 34,3 artışla 2 trilyon 637,3 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.