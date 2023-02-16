Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak ayında ticaret açığı 3 trilyon 496,6 milyar yen oldu. Ekonomistler 3 trilyon 871,5 milyar yen açık bekliyordu.

İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 6 trilyon 551,2 milyar yen, ithalat yüzde 17,8 yükselişle 10 trilyon 47,8 milyar yen oldu. Beklentiler ihracatın yüzde 0,8, ithalatın ise yüzde 18,4 artacağı yönündeydi.

Japonya'nın ihracatı ABD'ye yüzde 10,2, Avrupa'ya yüzde 9,5 artarken, Asya'ya yüzde 4, Çin'e yüzde 17,1 azaldı.