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Uzmanpara Japonya'da ticaret fazla verdi
Haberler Uzmanpara Japonya'da ticaret fazla verdi

Japonya'da ticaret fazla verdi

Japonya'da ticaret 2024 yılı Mart ayının ilk 20 gününde fazla verdi.

05.04.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Japonya'da ticaret fazla verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret fazlası 31,41 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 749,8 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 6 artışla 5 trilyon 910 milyar yen olurken, ithalat yüzde 7 düşüşle 5 trilyon 878,6 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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