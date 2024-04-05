Japonya'da ticaret fazla verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret fazlası 31,41 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 749,8 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 6 artışla 5 trilyon 910 milyar yen olurken, ithalat yüzde 7 düşüşle 5 trilyon 878,6 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.