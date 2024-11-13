Japonya'da toptan eşya enflasyonu hızlandı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Ekim ayında bir önceki yıla göre %3,4 artarak %3,0'lık piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Eylül ayında fiyatlar yüzde 3,1 artmıştı.

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Verilere göre, yen bazlı ithalat fiyat endeksi geçen ay yıllık bazda %2,2 düşerek Eylül ayındaki %2,5'lik düşüşten daha az geriledi. Aylık bazda ise endeks Eylül ayındaki %2,8'lik düşüşün ardından %3,0 arttı.