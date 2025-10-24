Canlı Borsa
Japonya’da tüketici enflasyonu arttı

Japonya’da tüketici enflasyonu eylül ayında hızlandı.

24.10.2025 - 10:28
Açıklanan verilere göre taze gıda hariç tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Bu oran, ağustostaki yüzde 2,7’lik yükselişin üzerinde gerçekleşti ve ekonomistlerin veri sağlayıcısı Quick anketinde de öngördükleri yüzde 2,9’luk artışla örtüştü.

Kalıcı fiyat artışları sürerken, merkez bankası içinde enflasyonun risklerine dair görüş ayrılıkları belirginleşti. BoJ’un eylül ayındaki son toplantısında iki kurul üyesi, politika faizinin yüzde 0,5’ten yüzde 0,75’e çıkarılmasını önerdi ancak çoğunluk oyu ile bu teklif reddedildi.

Banka, gelecek hafta yapacağı toplantıda büyüme ve enflasyona ilişkin üç aylık projeksiyonlarını açıklayacak. Ekonomistler ve yatırımcılar, Japonya’daki siyasi liderlik değişiminin ardından oluşan belirsizlik nedeniyle bankanın bu ay faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

