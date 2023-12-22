Japonya'da tüketici enflasyonu geriledi
Japonya'da tüketici enflasyonu Temmuz 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
22.12.2023 - 09:31 |
Japonya'da yıllık enflasyon kasım ayında ekim ayında kaydedilen %3,3'ten %2,8'e gerileyerek Temmuz 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
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Taze gıda hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,5'e geriledi. Bir önceki ay bu rakam %2,9 seviyesindeydi. Ekonomistler de taze gıda hariç yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olmasını bekliyordu.
Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi kasımda %3,8 ile ekim ayındaki %4,0'a göre hafif bir yavaşlama gösterdi.