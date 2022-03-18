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Japonya'da tüketici fiyatlarında hızlı artış

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları şubat ayında son 2 yılın en hızlı artışını yaşadı.

18.03.2022 - 07:24 |
Japonya'da tüketici fiyatlarında hızlı artış

Taze gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı ancak enerji maliyetlerini içeren çekirdek tüketici fiyatları şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Ocak ayında fiyatlar yüzde 0,2 yükselmişti.

Şubat ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 yükseldi. Ocak ayında artış yüzde 17,9 seviyesindeydi.

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