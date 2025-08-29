Japonya'da tüketici güveni arttı

Japonya'da tüketici güven endeksi piyasa beklentilerinin aksi yönde hareket ederek, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,2 puan arttı ve 34,9 seviyesine ulaştı. Bu artış, tüketicilerin genel ekonomik görünüme ilişkin algılarında iyileşme olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

Analistlerin beklentisi bir önceki ay 33,7 puan olan endeksin 33,5 seviyesine ineceği yönündeydi. Tüketici endekslerinin alt kategorilerine bakıldığında, tüm başlıklarda artış kaydedildi.

Genel geçim durumu endeksi bir önceki aya göre 1,3 puan artışla 32,7 olarak gerçekleşirken, gelir artışı endeksi 0,9 puanlık yükselişle 39,4'e çıktı. İstihdam endeksi 1,7 puanlık önemli bir artışla 39,3 seviyesine ulaşırken, dayanıklı tüketim malları satın alma isteği endeksi de 0,6 puan artarak 28,0 oldu. Bu veriler, tüketicilerin yaşam kalitesi, gelir beklentileri ve iş piyasasına dair olumlu görüşlerinin güçlendiğini gösteriyor.