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Japonya'da tüketici güveni geriledi

 Japonya'da tüketicilerin ekonomiye bakışı nisan ayında olumsuz yönde gelişti.

30.04.2021 - 08:28 | | Foreks
Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 36,1 olan Tüketici Güven Endeksi nisan ayında 1,4 puan düşüşle 34,7 puana indi.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerinden oluşan endeks 1,1 puan düşüşle 36,9 puana geldi. Gelir artışı endeksi 0,6 puan düşüşle 36,6 puan, istihdam endeksi 1,9 puan düşüşle 29,1 puan, dayanıklı mal alma isteği endeksi 1,9 puan düşüşle 36,2 puan olarak gerçekleşti.

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