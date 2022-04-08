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Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya'da tüketicilerin ekonomiye bakışı üst üste dördüncü ayda da olumsuz yönde eğilim gösterdi.

08.04.2022 - 09:21 |
Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 35,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi mart ayında 32,8 puana geriledi. 
 
Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 3,9 puan düşüşle 31,3 puana geldi. 

Gelir artışı endeksi 0,8 puan düşüşle 37,4 puan, istihdam endeksi 1,2 düşüşle 34,8 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 3,7 puan düşüşle 27,8 puan olarak gerçekleşti. 
 
Anket 15 Mart tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.712'si 2 veya daha fazla kişiden, 2.688'i tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 78,4 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 75,6, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 84,3 oldu. 

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