Japonya'da üretici fiyatları arttı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyatları endeksinde Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 0,9 oldu.

Haberin Devamı

Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 0,8 olan artışın yüzde 0,9'a çıkacağı yönündeydi. Aynı ayda toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Veriler, yen bazlı ithal mal fiyat endeksinin Mart ayındaki yüzde 1,4'lük artışın ardından Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,4 arttığını gösterdi. Analistler, bu durumun para birimindeki son keskin düşüşlerin bir yansıması olduğuna işaret etti.