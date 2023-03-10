Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'da üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü

Japonya'da üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü

Japonya'da yurt içi kurumsal üretici fiyatlarında düşüş geçtiğimiz ayda da devam etti.

10.03.2023 - 09:34 |
Japonya'da üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatlarında artış şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 9,5'ten yüzde 8,4'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Analistler azalışın yüzde 0,3 olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 arttı. İthal fiyatlarda ise aylık yüzde 0,9 düşüş olurken, yıllık artış yüzde 3,1'e geriledi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
'Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, Arda Türkmen'in mutfağına konuk oldu

'Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, Arda Türkmen'in mutfağına konuk oldu

12 yaşındaki Muhammet, kedisini ağır hasarlı binadan kurtardı

12 yaşındaki Muhammet, kedisini ağır hasarlı binadan kurtardı