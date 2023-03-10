Japonya'da üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatlarında artış şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 9,5'ten yüzde 8,4'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Analistler azalışın yüzde 0,3 olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 arttı. İthal fiyatlarda ise aylık yüzde 0,9 düşüş olurken, yıllık artış yüzde 3,1'e geriledi.