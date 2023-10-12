Japonya'da üretici fiyatları geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e revize edilen ağustos ayı seviyesinden yüzde 2,3'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

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Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Analistler yüzde 0,1 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 0,2 artarken, ithal fiyatlarda aylık yüzde 0,6 artış, yıllık artış yüzde 15,6 düşüş yaşandı.