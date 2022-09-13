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Japonya'da üretici fiyatlarında artış değişmedi

Japonya'da üretici fiyatları ağustos ayında yıllık bazda bir önceki aya göre sabit kaldı.

13.09.2022 - 09:52 |
Japonya'da üretici fiyatlarında artış değişmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Temmuz ayı verisi yüzde 8,6'dan yüzde 9'a revize edildi. Fiyatlarda yıllık bazda bir değişiklik olmadı. Beklenti fiyatların yüzde 8,9 artacağı yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artış göstererek piyasa tahmini olan yüzde 0,4'ün altında kaldı.

Ülkenin ihraç ettiği ürünlerin fiyatları aylık bazda yüzde 1,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

İthal ürünlerin fiyat artışı aylık yüzde 1,2 geriledi ve yıllık artışı yüzde 26,1'den yüzde 21,7'ye çekti.

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