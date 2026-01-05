Japonya’da uzun vadeli tahvil getirileri yükseldi

40 yıl vadeli tahvilde getiri 2,5 baz puan artışla yüzde 3,630'u gördü.

Hareketler, uzun vadeli ABD tahvillerindeki satış dalgasının ardından geldi ve getiri eğrisini dikleştirdi. Yatırımcılar, Trump yönetimi altında artan jeopolitik risklerle birlikte daha yüksek savunma harcamalarını fiyatlıyor.

Mizuho Securities ekonomisti Yusuke Matsuo, uzun vadeli JGB getirilerinin "piyasa katılımcıları Takaichi yönetiminin ‘reflasyonist’ politika niyetlerini hissetmeye devam ettikçe" yukarı yönlü baskı altında kalabileceğini belirtti. Matsuo, Nisan’da başlayacak mali yılda Maliye Bakanlığı’nın süper uzun vadeli tahvil ihraçlarını azaltma planının bu baskıyı bir miktar hafifletebileceğini ekledi.

Salı günü yapılacak 10 yıllık JGB ihalesi öncesinde temkinli hava sürüyor. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities kıdemli stratejisti Keisuke Tsuruta, yüksek getirilerin ve yeni ihraçlara olan talebin bazı alımları teşvik edebileceğini, ancak "BoJ’un geriden geldiğine dair endişeler devam ederken iyimser olmak zor" dedi.