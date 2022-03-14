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Japonya'dan kripto borsalarına uyarı

Japonya, kripto borsalarını Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlara uygun hareket etmeleri için uyardı.

14.03.2022 - 08:19 |
Japonya'dan kripto borsalarına uyarı

Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada hükümetin yaptırımları ihlal edecek şekilde kripto varlıklar kullanılarak fon transferleri yapılmasına karşı tedbirleri sıkılaştırmak için çalıştığını belirtti.

Açıklamada, kripto varlıklar kullanılarak yaptırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabilecekleri de vurgulandı.

Maliye Bakanlığı ve FSB açıklaması, G7'nin Rus şirketlerinin finansal yaptırımlardan kaçınmak için kripto paraları kullanmakta oldukları endişelerini ifade etmelerinin ardından geldi.

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