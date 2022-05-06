Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Tokyo'dan Moskova'ya yeni yaptırım kararı geldi. Bir hafta süren Güneydoğu Asya ve Avrupa turunun bitiminde İngiltere'de açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ülkesinin yaklaşık 140 Rus vatandaşı ve daha fazla Rus bankasının varlıklarını dondurarak Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişleteceğini duyurdu.

Askeri bağlantılı yaklaşık 70 Rus kuruluşun da ihracat yasağı listesine ekleneceğini ifade eden Kishida ayrıca kuantum bilgisayarlar ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin Rusya'ya ihracatının yasaklanacağını belirtti.