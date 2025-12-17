Japonya'nın ABD'ye ihracatı toparlandı

ABD’ye yapılan ihracat kasımda yıllık %8,8 arttı. Otomobil sevkiyatları %1,5 yükselirken, ilaç ihracatı iki katından fazla arttı. Daiwa Institute of Research ekonomisti Koki Akimoto, ABD’de otomobil tarifelerinin düşürülmesi ve zayıf yenin Japon üreticilere fiyat avantajı sağladığını, otomobil ihracatının beklenenden hızlı toparlandığını söyledi. Ancak Akimoto, ABD iş gücü piyasasında olası zayıflamanın otomobil talebini baskılayabileceği uyarısında bulundu.

Verilere göre, Asya’ya ihracat %4,5, Avrupa’ya ihracat %19,6 artarken, Çin’e ihracat %2,4 geriledi. İthalat ise kasımda yıllık %1,3 artarak %2,5’lik beklentinin altında kaldı. Bu gelişmeler sonucunda Japonya, kasımda 322,2 milyar yen ticaret fazlası verdi. Bu rakam, 71,2 milyar yenlik tahminin oldukça üzerinde gerçekleşti ve beş ay sonra ilk fazla olarak kayda geçti. ABD ile ticaret dengesi de yedi ay sonra ilk kez pozitife döndü.

Üçüncü çeyrekte ihracattaki düşüşle daralan Japon ekonomisinin, dördüncü çeyrekte yeniden büyümesi bekleniyor. Eylül ayında ABD ile yapılan ve çoğu ürün için tarifeleri %15’e indiren ticaret anlaşması da iyimserliği artırdı. Tarifelere ilişkin endişelerin azalmasıyla Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini %0,5’ten %0,75’e yükseltmesi bekleniyor. Ancak sonraki adımların hızı belirsizliğini koruyor.