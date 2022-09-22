Japonya'nın çelik üretimi azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 düşüş gösterdi.



Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilerde üretim bir önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 7 milyon 339,2 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 1,2 artış, yıllık bazda yüzde 8,9 düşüşle 6 milyon 379,6 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 2,9 artarken, yıllık yüzde 8,5 azaldı ve 5 milyon 417,8 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 10,6, yıllık yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 762,5 bin ton oldu.