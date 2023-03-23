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Japonya'nın çelik üretimi geriledi

Japonya'nın ham çelik üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düşüş gösterdi.

23.03.2023 - 10:16 |
Japonya'nın çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 4,3 düşüşle 6 milyon 913 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 5,3 düşüş, yıllık bazda yüzde 7,2 azalışla 5 milyon 965,2 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 6,4 azalırken, yıllık yüzde 4,8 geriledi ve 4 milyon 983 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 4 artarken, yıllık yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 861,3 bin ton oldu.

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