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Japonya'nın döviz rezervi artış gösterdi

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülke olan Japonya'nın döviz rezervi kasım ayında artış gösterdi.

07.12.2021 - 07:33 |
Japonya'nın döviz rezervi artış gösterdi

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervi 1 milyar 234 milyon dolar artarak 1 trilyon 405,8 milyar dolar oldu. Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 404,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 49 milyar 78 dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 48 milyar 119 milyon dolar olmuştu.

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