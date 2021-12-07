Japonya'nın döviz rezervi artış gösterdi

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervi 1 milyar 234 milyon dolar artarak 1 trilyon 405,8 milyar dolar oldu. Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 404,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 49 milyar 78 dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 48 milyar 119 milyon dolar olmuştu.