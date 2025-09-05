Japonya'nın döviz rezervleri arttı

Canlı Borsa
Japonya'da Ağustos ayında döviz rezervleri 19,8 milyar dolar artarak üç yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

05.09.2025
Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin bir önceki ay 1 trilyon 304,4 milyar dolar olan döviz rezervleri, geçen ay sonunda 1 trilyon 324,2 milyar dolara yükseldi. Böylece, 2022 yılı Mayıs ayında görülen 1,33 trilyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.

Dünyanın en büyük döviz rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'da döviz rezervleri, son üç aydır 1,3 trilyon doların üzerinde seyrediyor. Ülkenin menkul kıymetleri 965,6 milyar dolardan 981,4 milyar dolara çıktı.

Aynı ayda altın rezervleri 27,2 milyon ons olarak sabit kalırken, parasal değeri 89,73 milyar dolardan 93,27 milyar dolara geldi. Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

