Japonya'nın döviz rezervleri azaldı
Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri ağustos ayında 30,96 milyar dolar düşüş gösterdi.
07.09.2022 - 09:44 |
Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 292,1 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 323 milyar dolar seviyesindeydi.
Ülkenin altın rezervleri 46 milyar 671 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 47 milyar 691 milyon dolar olmuştu.