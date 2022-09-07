Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın döviz rezervleri azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri ağustos ayında 30,96 milyar dolar düşüş gösterdi.

07.09.2022 - 09:44 |
Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 292,1 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 323 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 46 milyar 671 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 47 milyar 691 milyon dolar olmuştu.

İYİ Parti'de Gürsel Tekin istifası

İYİ Parti'de Gürsel Tekin istifası

Tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi

Tarihi eser niteliğinde 400 bin TL lik insan figürü ele geçirildi