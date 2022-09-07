Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 292,1 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 323 milyar dolar seviyesindeydi.



Ülkenin altın rezervleri 46 milyar 671 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 47 milyar 691 milyon dolar olmuştu.