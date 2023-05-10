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Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri nisan ayında 8,35 milyar dolar artış gösterdi.

10.05.2023 - 09:46 |
Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 265,4 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 257,1 milyar dolar seviyesindeydi. 
 
Aynı ayda altın rezervleri 53,85 milyar dolardan 53,92 milyar dolara yükseldi. 

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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