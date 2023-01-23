Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 3,8 düşüşle 9 milyon 900 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 6,5 düşüş, yıllık bazda yüzde 12,1 azalışla 6 milyon 98 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 0,8 gerilerken, yıllık yüzde 14,3 azaldı ve 5 milyon 64,4 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 9,4, yıllık yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 813,2 bin ton oldu.