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Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya'nın ham çelik üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 düşüş gösterdi.

23.01.2023 - 09:06 |
Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 3,8 düşüşle 9 milyon 900 bin ton oldu. 
 
Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 6,5 düşüş, yıllık bazda yüzde 12,1 azalışla 6 milyon 98 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 0,8 gerilerken, yıllık yüzde 14,3 azaldı ve 5 milyon 64,4 bin tona geldi. 
 
Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 9,4, yıllık yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 813,2 bin ton oldu. 

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