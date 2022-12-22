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Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 düşüş gösterdi.

22.12.2022 - 09:31 |
Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilerde çelik üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüşle 7 milyon 18 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 2,7 düşüş, yıllık bazda yüzde 8,8 azalışla 6 milyon 481 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 1,9 azalırken, yıllık yüzde 10,4 geriledi ve 5 milyon 105,3 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 998,5 bin ton oldu.

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