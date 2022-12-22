Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilerde çelik üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüşle 7 milyon 18 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 2,7 düşüş, yıllık bazda yüzde 8,8 azalışla 6 milyon 481 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 1,9 azalırken, yıllık yüzde 10,4 geriledi ve 5 milyon 105,3 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 998,5 bin ton oldu.