Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşüşle 7 milyon 238,5 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 9,6, yıllık bazda yüzde 7,4 düşüşle 6 milyon 212,3 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 2,5 azaldı ve 5 milyon 191,8 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 0,4 artış, yıllık yüzde 2,4 düşüş gösterdi ve 1 milyon 964,5 bin ton oldu.