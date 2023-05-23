Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı
Japonya'nın ham çelik üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüş gösterdi.
23.05.2023 - 09:34 |
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşüşle 7 milyon 238,5 bin ton oldu.
Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 9,6, yıllık bazda yüzde 7,4 düşüşle 6 milyon 212,3 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 2,5 azaldı ve 5 milyon 191,8 bin tona geldi.
Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 0,4 artış, yıllık yüzde 2,4 düşüş gösterdi ve 1 milyon 964,5 bin ton oldu.
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