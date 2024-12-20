Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı
Japonya'nın ham çelik üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,1 düşüş gösterdi.
20.12.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %0,5 düşüşle 6 milyon 887,8 bin ton oldu.
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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %02,4, yıllık bazda %5,6 gerileyerek 5 milyon 995,8 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık %1,2, yıllık %0,4 azaldı ve 5 milyon 12 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %1,4, yıllık %10,9 azalarak 1 milyon 789,2 bin ton seviyesine geldi.