Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %0,5 düşüşle 6 milyon 887,8 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %02,4, yıllık bazda %5,6 gerileyerek 5 milyon 995,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %1,2, yıllık %0,4 azaldı ve 5 milyon 12 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %1,4, yıllık %10,9 azalarak 1 milyon 789,2 bin ton seviyesine geldi.