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Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

23.10.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 1,8 düşüşle 7 milyon 20,5 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 327 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 5,5 geriledi, yıllık yüzde 0,5 arttı ve 5 milyon 84,1 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 14,5 artarken, yıllık yüzde 6,2 düşüş gösterdi ve 1 milyon 876,9 bin ton oldu.

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