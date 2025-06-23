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Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,7 düşüş gösterdi.

23.06.2025 - 09:15 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %3,5 artışla 6 milyon 832,5 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,9, yıllık bazda %7,0 gerileyerek 5 milyon 970,8 bin ton olarak gerçekleşti. Pik demir üretimi aylık %4,7 artış, yıllık %4,2 düşüşle 4 milyon 960,1 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %0,9 düşüş, yıllık %6,7 azalarak 1 milyon 759 bin ton seviyesine geldi.

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