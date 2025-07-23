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Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,4 düşüş gösterdi.

23.07.2025 - 10:10 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi düştü

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %1,7 düşüşle 6 milyon 717,9 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %3,5, yıllık bazda %4,2 gerileyerek 5 milyon 821,4 bin ton olarak gerçekleşti. Pik demir üretimi aylık %4,1, yıllık %5,7 düşüşle 4 milyon 759 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %7,6 artış, yıllık %0,3 düşüşle 1 milyon 894,7 bin ton seviyesine geldi.

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