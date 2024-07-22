Japonya'nın ham çelik üretimi düşüş gösterdi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %2 düşüşle 7 milyon 21,8 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %6,5, yıllık bazda %8,1 gerilererek 5 milyon 987 bin ton olarak gerçekleşti.

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Pik demir üretimi aylık %2,5, yıllık %3,8 azaldı ve 5 milyon 48,8 bin tona indi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %0,6 artarken, yıllık %5,5 azalarak 1 milyon 897 bin ton seviyesine geldi.