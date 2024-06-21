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Uzmanpara Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi
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Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya'nın ham çelik üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,3 düşüş gösterdi.

21.06.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %1,6 artışla 7 milyon 167,9 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %8,4, yıllık bazda %4,8 gerilererek 5 milyon 971,6 bin ton olarak gerçekleşti.

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Pik demir üretimi aylık %5,8 arttı, yıllık %6,7 azaldı ve 6 milyon 358,9 bin tona indi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 7,8 düşüşle 1 milyon 885 bin ton seviyesine geldi.

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