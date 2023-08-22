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Japonya'nın ham çelik üretimi yükseldi

Japonya'nın ham çelik üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 yükseldi.

22.08.2023 - 09:22 |
Japonya'nın ham çelik üretimi yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 389,1 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 6 milyon 582,1 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 4,1, yıllık yüzde 4,5 arttı ve 5 milyon 484,1 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 11,6, yıllık yüzde 9,9 düşüş gösterdi ve 1 milyon 775,5 bin ton oldu.

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