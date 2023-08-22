Japonya'nın ham çelik üretimi yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 389,1 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 6 milyon 582,1 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 4,1, yıllık yüzde 4,5 arttı ve 5 milyon 484,1 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 11,6, yıllık yüzde 9,9 düşüş gösterdi ve 1 milyon 775,5 bin ton oldu.