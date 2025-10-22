Canlı Borsa
Japonya'nın ihracatı 5 ay sonra arttı

Japonya'nın ihracatı, zayıf yenin sağladığı destekle beş aydır ilk kez artış gösterdi. Ancak ABD’ye yönelik sevkiyatlar, Japon otomobillerine uygulanan düşük gümrük tarifelerine rağmen düşmeye devam etti.

22.10.2025 - 09:25 | | Foreks Haber
Eylül ayında ihracat yıllık bazda %4,2 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisi olan %4,6’lık artışın altında kaldı. Ağustos ayında ihracat %0,1 düşüş göstermişti.

Japonya’nın ABD’ye yaptığı ihracat ise yıllık bazda %13,3 gerileyerek art arda altıncı ayında da düşüşünü sürdürdü. Otomobil ihracatı %24,2 azalırken, çip üretim ekipmanlarındaki düşüş %45,7’yi buldu.

Öte yandan Çin’e yapılan ihracat %5,8 artarken, güçlü otomobil ve malzeme talebi bu artışı destekledi. Asya’nın geri kalanına ihracat ise %9,2 oranında yükseldi.

İthalat eylülde geçen yılın aynı ayınra göre %3,3 artarak piyasa beklentisi olan %0,6’lık artışın üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmeler sonucunda Japonya, eylül ayında 234,6 milyar yen (1,56 milyar dolar) ticaret açığı verdi. Analistler ise 22,2 milyar yen fazla bekliyordu.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Takeshi Minami, ihracat görünümünün zayıf kaldığını belirterek, "Japon ihracatçılar henüz maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadı. Bu ayarlama başladığında, ihracat hacimleri daha da gerileyebilir" dedi.

