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Japonya'nın ihracatı arttı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Japonya'nın ihracatı Haziran ayında yıllık bazda %5,4 artarak üst üste yedinci ay yükseliş kaydetti.

18.07.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
Japonya'nın ihracatı arttı

İhracatta artış, ekonomistlerin %6,4'lük artış beklentilerinin altında kaldı.

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Otomobil sevkiyatlarının değeri Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarken, bu oran Mayıs ayındaki %13,6'lık artışa kıyasla daha düşüktü.

İthalat, Haziran ayında bir önceki yıla göre %3,2 artarken, ekonomistlerin beklentisi %9,3 artış yönündeydi.

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