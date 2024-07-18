Japonya'nın ihracatı arttı

İhracatta artış, ekonomistlerin %6,4'lük artış beklentilerinin altında kaldı.

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Otomobil sevkiyatlarının değeri Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarken, bu oran Mayıs ayındaki %13,6'lık artışa kıyasla daha düşüktü.

İthalat, Haziran ayında bir önceki yıla göre %3,2 artarken, ekonomistlerin beklentisi %9,3 artış yönündeydi.