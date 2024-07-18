Japonya'nın ihracatı arttı
Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Japonya'nın ihracatı Haziran ayında yıllık bazda %5,4 artarak üst üste yedinci ay yükseliş kaydetti.
18.07.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
İhracatta artış, ekonomistlerin %6,4'lük artış beklentilerinin altında kaldı.
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Otomobil sevkiyatlarının değeri Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarken, bu oran Mayıs ayındaki %13,6'lık artışa kıyasla daha düşüktü.
İthalat, Haziran ayında bir önceki yıla göre %3,2 artarken, ekonomistlerin beklentisi %9,3 artış yönündeydi.