Japonya'nın ihracatı beklentileri aştı

Japonya'da haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 yükseldi. Beklentiler ise yüzde 17,5 artış olacağı yönündeydi.

ABD'ye ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttığı haziran ayında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 22,1 Asya'ya ihracat yüzde 19,1 ve Çin'e ihracat yüzde 8,3 yükseliş gösterdi.

İthalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 arttığı haziran ayında ticaret dengesi 1 trilyon 383,8 milyar yen (10 milyar dolar) açık verdi. Ekonomistler ise 1,51 trilyon yen açık verilmesini bekliyordu.

1 Nisan'da başlayan 2022 mali yılının ilk çeyreğinde toplam ticaret açığı 7,92 milyar dolar ile rekor kırdı.