Japonya'nın ihracatı geriledi

Japonya'nın ihracatı Haziran ayında üst üste ikinci kez gerileyerek, artan ABD gümrük vergilerinin ülkenin kırılgan ekonomik toparlanmasını rayından çıkarabileceği yönündeki yeni endişeleri artırdı.

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Açıklanan resmi verilere göre ihracat yıllık bazda %0,5 düşerek ılımlı büyüme beklentilerini karşılayamadı ve Mayıs ayındaki %1,7'lik keskin düşüşü takip etti.

Önemli bir ticaret ortağı olan ABD'ye yapılan ihracat %11,4 düşerek üst üste üçüncü ayda da çift haneli düşüş kaydetti. Japonya'nın ABD ile ticaret fazlası da, ticari dengesizlikler konusunda gerilim artarken, bir önceki yıla göre %22,9 azalarak yaklaşık dörtte bir oranında daraldı.

Başkan Donald Trump, otomobil, çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerine ek olarak 1 Ağustos'tan itibaren Japon mallarına %25 oranında "karşılıklı" gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Analistler bu hamlenin Japonya'nın GSYH'sinin %1'ine kadarını silebileceği ve 2026 yılına kadar büyümeyi durdurabileceği uyarısında bulunuyor.