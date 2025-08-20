Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın ihracatı sert düştü
HaberlerUzmanparaJaponya'nın ihracatı sert düştü

Japonya'nın ihracatı sert düştü

Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında yaklaşık son dört yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti.

20.08.2025 - 09:52 | | Foreks Haber
Japonya'nın ihracatı sert düştü

Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında üst üste üçüncü kez gerileyerek son dört yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Bu gerilemenin temel nedenleri arasında ABD tarifelerinin etkisi ve otomobil sektöründeki zayıflık gösteriliyor.

Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azaldı. Bu oran, Hazirandaki %0,5'lik düşüşü geride bırakırken, ekonomistlerin %2,1'lik beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Özellikle ABD'ye yapılan sevkiyatlar, otomobil ihracatındaki zayıflığın etkisiyle yıllık bazda %10,1 azalarak dördüncü ay üst üste düşüş kaydetti.

Fenerbahçe taraftarı, Benfica maçında Filistin'i unutmadı!

Fenerbahçe taraftarı, Benfica maçında Filistin'i unutmadı!

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erdoğan'ın telefon diplomasisini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erdoğan'ın telefon diplomasisini değerlendirdi