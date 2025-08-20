Japonya'nın ihracatı sert düştü

Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında üst üste üçüncü kez gerileyerek son dört yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Bu gerilemenin temel nedenleri arasında ABD tarifelerinin etkisi ve otomobil sektöründeki zayıflık gösteriliyor.

Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azaldı. Bu oran, Hazirandaki %0,5'lik düşüşü geride bırakırken, ekonomistlerin %2,1'lik beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Özellikle ABD'ye yapılan sevkiyatlar, otomobil ihracatındaki zayıflığın etkisiyle yıllık bazda %10,1 azalarak dördüncü ay üst üste düşüş kaydetti.