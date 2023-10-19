Japonya'nın ihracatı toparlandı

İhracat bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşü tersine çevirdi. Ekonomistler ihracatın yüzde 3-4,5 aralığında artmasını bekliyordu.

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ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat sırasıyla %13 ve %12,9 oranında artarak bölgesel destinasyonlardaki büyümeye öncülük etti. Artışta otomobil ve çelik gibi ürünlerin sevkiyatı etkili oldu.

Ancak yarı iletkenlerin sevkiyatındaki düşüş Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın sırasıyla %6,2 ve %4,3 oranında gerilemesine yol açtı.

İthalat ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi ürünlere olan talebin azalması nedeniyle %16,3 oranında düşüş gösterdi.

Eylül ayında ticaret dengesi 62,4 milyar yuan (417 milyon dolar) fazla verdi.