Japonya'nın ihracatı toparlandı
Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkenin ihracatı eylül ayında otomobil ve otomobil parçaları sevkiyatındaki büyümenin öncülüğünde toparlandı.
19.10.2023 - 10:10 |
İhracat bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşü tersine çevirdi. Ekonomistler ihracatın yüzde 3-4,5 aralığında artmasını bekliyordu.
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ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat sırasıyla %13 ve %12,9 oranında artarak bölgesel destinasyonlardaki büyümeye öncülük etti. Artışta otomobil ve çelik gibi ürünlerin sevkiyatı etkili oldu.
Ancak yarı iletkenlerin sevkiyatındaki düşüş Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın sırasıyla %6,2 ve %4,3 oranında gerilemesine yol açtı.
İthalat ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi ürünlere olan talebin azalması nedeniyle %16,3 oranında düşüş gösterdi.
Eylül ayında ticaret dengesi 62,4 milyar yuan (417 milyon dolar) fazla verdi.