Japonya'nın ihracatı yükseldi

Japonya'nın ihracatı Ekim ayında üst üste ikinci kez artış göstererek yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi. Bu oran, yüzde 1,1 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Eylül ayında ihracat yüzde 4.2 artmıştı. Ekim ayında ithalat da yıllık bazda yüzde 0,7 artış göstererek piyasa beklentisi olan yüzde 0,7’lik düşüşün tersine gerçekleşti. Ekim ayında ticaret açığı 309 milyar yen olan beklentinin altında, 231,8 milyar yen oldu.



ABD’ye yapılan sevkiyatlar ise Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi. Bu düşüş, otomotiv, çip üretim makineleri ve ilaç sektöründeki zayıflıktan kaynaklandı. Eylül ayında ABD’ye ihracat yüzde 13,3 azalmıştı ve Ekim verisi üst üste yedinci daralmayı işaret etti. Çin'e ihracat ise Ekim ayında yıllık yüzde 2,1 arttı.