Japonya’nın ihracatı zayıf seyrini sürdürdü

Japonya’nın ihracat performansı Ağustos ayında da zayıf seyrini sürdürdü.

17.09.2025 - 10:35 | | Foreks Haber
ABD’ye yapılan ihracat, otomobil ve çip üretim makinelerine yönelik talebin düşmesiyle yıllık bazda %13,9 gerileyerek üst üste beşinci düşüş ayını işaret etti. Bu oran, Temmuz ayındaki %10,1’lik düşüşün de üzerinde gerçekleşti.

Japonya’nın ABD ile olan ticaret fazlası da Ağustos ayında yıllık %50 azalarak 324 milyar yen (2,21 milyar dolar) seviyesine düştü.

Çin'e yapılan ihracat %0,5 azalırken, Asya ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat arttı ve bu artış, ABD'ye yapılan ihracattaki düşüşü kısmen telafi etti. Genel olarak Japonya’nın ihracatı yıllık bazda sadece %0,1 daraldı. Ekonomistler ise yüzde 1,9 düşüş bekliyordu.

Toplam ithalat, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ağustos ayında bir önceki yıla göre %5,2 azalırken, piyasa tahminleri %4,2 artış öngörüyordu. Sonuç olarak, Japonya Ağustos ayında 242,5 milyar yen (1,66 milyar dolar) ticaret açığı verdi. Piyasa tahminleri ise 513,6 milyar yen açık öngörüyordu.

