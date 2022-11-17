Japonya'nın ithalatı sert yükseldi

Ekim ayında Japonya'nın ithalatı 1980 yılından bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı. Zayıf yenin etkisiyle ithalat ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 yükselerek 11,16 trilyon yen oldu. Ekonomistler ise ithalatta yüzde 50 yükseliş bekliyordu.

İhracat ise ekonomist beklentilerinin gerisinde yüzde 25,3 artarak 9 trilyon yen oldu.

İthalattaki güçlü büyüme sonrası Japonya'nın ticaret açığı ekim ayında 2,16 trilyon yen seviyesine yükseldi. Eylül ayında açık 2,09 trilyon yen olmuştu. Japonya son 15 aydır ticaret açığı veriyor. Ekonomistler ekim ayında ticaret açığının 1,62 trilyon yen olmasını öngörüyordu.