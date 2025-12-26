Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Açıklanan resmi verilere göre sanayi üretimi yüzde 2,6 düşüş gösterdi. Bu düşüş, ekim ayındaki yüzde 1,5'lik artışın tersine dönmesi anlamına geliyor. Veri sağlayıcı Quick tarafından yapılan bir anketin öngördüğü yüzde 1,8'lik düşüşten daha keskin bir gerileme kaydedildi.

Tokyo ve Washington'un bu yılın başında varılan ticaret anlaşmasına rağmen, ABD'ye yapılan birçok Japon ihracatı hala yüzde 15'lik vergiye tabi. Bu maliyetlerin Japon firmalarının yatırım planlarını aşındırıp aşındırmayacağı odak noktası olmaya devam ediyor.

Ancak veriler, şirketlerin üretimin yakında toparlanmasını beklediğini gösterdi. Firmalar aralık ayı için yüzde 1,3'lük ve ocak ayı için yüzde 8,0'lık bir artış öngörüyor.