Japonya'nın sanayi üretimi revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre sanayi üretimi şubat ayında bir önceki aya göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 4,5 artıştan yüzde 4,6'ya çıktı. Yıllık düşüş oranı ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e geldi.

Nakliyeler aylık yüzde 3,6 artıştan yüzde 3,9'a, yıllık yüzde 0,6 artıştan yüzde 0,9'a revize edildi.

Stoklar nihai verilerle aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2,2 arttı. Öncü verilerle aylık artış yüzde 1,4, yıllık artış yüzde 2,3 seviyesindeydi.

Sanayinin kapasite kullanım oranında aylık yüzde 3,9 artış olurken, yıllık yüzde 1,2 düşüş yaşandı.